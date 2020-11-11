نتائج وترتيب فروسية مرجانة لقفز الحواجز

منافسات قفز حواجز في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

وصلت بطولة مرجانة لفروسية قفز الحواجز التي يشرف عليها وينظمها نادي شهداء بنغازي للفروسية إلى أسبوعها الثاني والعشرين، وهذه النتائج والتراتيب الموقتة التي كشفت عنها اللجنة المنظمة البطولة في الفئات الثلاث على النحو الآتي:

المعداني بطل الصاعدين

توج ببطولة الصاعدين هذا الأسبوع الفارس محمد المعداني مع الفرس طقوس، وجاء ثانيا الفارس عوض الدرسي مع الفرس نرجس، وثالثا الفارس عبدالرحمن الفاخري مع الفرس طقوس، ورابعا الفارس أحمد النايلي مع الفرس العنود، وخامسا الفارس مفتاح بوشعالة مع الجواد الثائر، وسادسا الفارس رمضان الحبوني مع الفرس زورزي، وسابعا الفارس أحمد البرغثي مع الفرس سبورت، وثامنا الفارس منتصر المشيطي والجواد هنري، وتاسعا الفارس صالح نجم والفرس سبورت، وعاشرا الفارسة ندى العبيدي والفرس العنود.

نتائج الصاعدين

وبعد هذه النتائج يكون الترتيب العام الموقت للصاعدين ليشهد الصدارة للفارس محمد المعداني برصيد 254 نقطة، وأقرب الملاحقين عبدالرحمن الفاخري 248، وثالثا سيف أبوفردة 220 نقطة، ورابعا أنس العبيدي 194 نقطة، وخامسا زياد الشريف 146 نقطة، وسادسا عوض الدرسي 146، وسابعا رمضان الحبوني 137 نقطة، وثامنا عمر الشريف 108 نقاط، وتاسعا إبراهيم الدرسي 105نقاط، وعاشرا محمد جلال 100 نقطة.

بعيو بطلا للفئة الأولى

توج ببطولة الفئة الأولى الفارس أحمد بعيو مع جواده الحراري، ونفس الفارس جاء ثانيا مع الفرس وعد، وثالثا الفارس عبدالرحمن القزيري والفرس رعود، ورابعا الفارس أنس العبيدي مع الجواد عنتر، وخامسا الفارس عبدالمهيمن العبيدي والفرس رعود، وسادسا الفارس عبدالإله العبيدي والفرس العنود، وسابعا الفارسة زكية العنيزي والفرس نورهان.

نتائج الفئة الأولى

وبعد هذه النتائج باتت الصدارة للفارس أحمد بعيو 312 نقطة، ويلاحقه عبدالرحمن القزيري 304 نقاط، وثالثا همام الذيب 144 نقطة، ورابعا زكية العنيزي 144 نقطة، وخامسا ونيسة الصرماني 140 نقطة، وسادسا عبدالمهيمن العبيدي 136، وسابعا كريم ساطي 118 نقطة.

النايلي بطل المفتوحة

تحصل على أول الترتيب في الفئة المفتوحة الفارس مروان النايلي والفرس القادسية، وجاء ثانيا الفارس كريم ساطي والفرس وعد، وثالثا الفارس مروان النايلي والفرس نرجس، ورابعا الفارس عبدالإله العبيدي والجواد عنتر، وخامسا الفارس كريم ساطي والجواد الحراري.

نتائج الفئة المفتوحة

وبعد هذه الجولة يواصل الفارس مروان النايلي صدارته للفئة المفتوحة برصيد 306 نقاط، ويلاحقه كريم ساطي 288 نقطة، وثالثا عبدالإله العبيدي 270 نقطة، ورابعا عبدالمهيمن العبيدي 116 نقطة، وخامسا أحمد بعيو 84 نقطة، وسادسا رياض النايلي 82 نقطة، وسابعا رنا العنيزي 78، وثامنا روعة الفرجاني 78 نقطة، وتاسعا علاء القداري 56 نقطة، وعاشرا سليمان شحوت 38 نقطة.

منافسات قفز حواجز في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)