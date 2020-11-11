جمعية قدامى الرياضيين تعلن عن دوري جديد

علي الطرمال (أرشيفية : إنترنت)

أعلن رئيس جمعية قدامى الرياضيين بمدينة زوارة، علي الطرمال، قيام الجمعية بتنظيم دوري كرة القدم لقدامى الرياضيين بمشاركة 12 فريقا يمثلون أندية المنطقة الغربية، والذي سينطلق خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال الطرمال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء «إن الهدف من هذا الدوري هو تأكيد على رسالة الرياضة السامية بين جميع الأندية الليبية».

ووجه الطرمال الشكر لشركة المؤشر للاستشارات والتدريب على مساهمتها في إنجاح الدوري، كما أعلن انطلاق حملة نظافة تطوعية بمقر نادي الجزيرة مكان إقامة الدوري، وذلك بإشراف جمعية قدامى الرياضيين.