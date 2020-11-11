نتائج متقدمة في بطولة ليبيا المفتوحة للطاولو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 11:54 صباحا
جانب من تدريبات الووشو (أرشيفية : الإنترنت)

حيا رئيس الاتحاد الليبي للووشو بشير العرضاوي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء كل الفريق الفني من حكام ومشرفين وإداريين ممن ساهموا في نجاح بطولة ليبيا للطاولو على مستوى براعم وأواسط وكبار، والتي جاءت نتائجها النهائية بشكل مشرف على النحو التالي:

فئة البراعم (أسلوب الشمالي)
توج بأول الترتيب ماهر بن عيسي وتحصل على 5.78 درجة، وجاء ثانيا حسين الأنقر وتحصل على 5.60 درجة، وثالثا أيمن البرعصي بدرجة 5.50، ورابعا صلاح البرعصي بدرجه 5.35، وخامسا عبدالوهاب زيدان بدرجة 5.10.

فئة الأواسط (أسلوب الشمالي)
توج بأول الترتيب اللاعب مالك مصطفى برصيد 7.55 درجة، وجاء ثانيا عبدالحفيظ الضبع برصيد 6.90، وثالثا أبوبكر الفقي برصيد 5.90 درجة.

فئة الكبار (أسلوب التايجي)
توج بأول الترتيب اللاعب عبدالكريم الدوكالي برصيد 7 درجات، وجاء ثانيا أشرف محمد نوح بدرجة 5.20، وثالثا صهيب الأدريسي بدرجة 5.06.

فئة الكبار (جنوبي)
توج بأول الترتيب اللاعب محمد الضبع وحصل على 8.03 درجة، وجاء ثانيا صهيب الأدريسي برصيد 6.85 درجة، وثالثا محمد صالح بدرجة 6.38.

فئة المشاركة
توج بأول الترتيب اللاعب محمد علي الفقيه (أسلوب تقليدي) برصيد 5.70 درجة، وجاءت ثانيا اللاعبة مبروكة علي (أسلوب شمالي) بدرجة 5.60، وثالثا محمد صالح (أسلوب شمالي) بدرجه 5.5، ورابعا عبدالوهاب محمد (أسلوب شمالي) بدرجة 5.3.

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