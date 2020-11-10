حكم غامبي لمباراة ليبيا وغينيا الاستوائية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 05:57 مساء
الحكم الدولي الغامبي باكاري بابا جاساما. (إنترنت)

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) طاقم تحكيم دوليًّا من غامبيا لإدارة مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثالثة لتصفيات (الكان)، التي ستقام مساء غد الأربعاء، بملعب السلام بالقاهرة على تمام الساعة الثامنة مساءً. 

وسيدير المباراة الحكم الدولي الغامبي باكاري بابا جاساما، فيما سيراقب المباراة مراقب من بوركينافاسو وهو الحكم الدولي السابق جوزيف زانقري يانقوهو.

ويعد جاساما من أشهر الحكام في القارة الأفريقية حيث قاده العديد من المباريات الدولية المهمة في مختلف النهائيات في القارة السمراء.

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