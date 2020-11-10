برونزية لليبيا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت

اللاعب محمد أحمد شلاوح (إنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للبوكسينغ حسين الفروج في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن ليبيا تحصلت على ميدالية برونزية في عالمية المواي تاي عبر الإنترنت، وجاءت في الترتيب 32 من بين 125 دولة مشاركة.

وأضاف الفروج أن نتائج لاعبي ليبيا في البطولة كانت حصول اللاعب محمد أحمد شلاوح على ميدالية برونزية والمركز الثالث في فئة الشباب تحت 12عاما، وتحصل اللاعب أنس الهرمة على الترتيب الخامس بعد فوزه في نزالين وفقده نزالا في فئة الشباب تحت 13 عاما.

وجاء اللاعب عبدالمالك أحمد شلاوح التاسع عالميا بعد فوزه بنزال وفقده نزالا آخر في فئة الشباب تحت 14عاما، وجاء اللاعب محمد الفروج تاسعا في فئة الشباب تحت 15 عاما، واللاعب مراد وليد بريون تاسعا في فئة الشباب تحت 10 أعوام.

أكمل الفروج أن سبعة حكام ليبيين شاركوا في إدارة مباريات البطولة وهم: محمد بلتيت ولوى فريوان ونادر الشيخ ومحمد تكالة وعلى الهرام وخالد القريتلى ووليد بريون وتحصلوا على رسائل شكر من الاتحاد الدولي للمواي تاي هنأهم فيها على المشاركة.

وفى سياق آخر شهدت صالة نادي الهلال ببنغازي بطولة شيخ الشهداء عمر المختار للكيك بوكسينغ تحت شعار «عمر المختار رمز التضحية والفداء»، وبإشراف وتنظيم كل من نادي المدينة الرياضي ولجنة الأزمة في ببنغازي بمشاركة 50 لاعباً مثلوا أندية الصقور وبوترابة والشرطة المدينة بنغازي والقاعة المركزية للفنون القتالية، وشملت لعبتي اللايت كونتاكت وK1 لفئات البراعم والناشئين والشباب والكبار، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

فئة البراعم (كونتاكت)

توج ببطولة وزن 24 كلج براعم اللاعب جهاد زيدان من نادي المدينة، وجاء ثانيا فرج أحمد من الشرطة، وفى وزن 27 كلج براعم أول الترتيب مؤيد خليل من الشرطة، وثانيا عمر الفاروق من القاعة المركزية، وفي وزن 30 كلج براعم أول الترتيب عمر العربي من القاعة المركزية، وثانيا عوض الجهمي من صالة أبوترابة، وثالثا حسن رشيد من الشرطة، وتوج ببطولة وزن 33 براعم اللاعب مصطفى قرقوم من القاعة المركزية، وجاء ثانيا محمد المسماري من نادي المدينة، وتوج ببطولة وزن 35 براعم اللاعب علي الجهمي من صالة أبوترابة، وجاء ثانيا صلاح رمضان من الشرطة، وتوج ببطولة وزن 39 براعم لاعب علي جمعة من القاعة المركزية، وجاء ثانيا محمد عبدالله من الشرطة.

فئة الناشئين (اللايت كونتاكت)

توج ببطولة وزن 33 ناشئين اللاعب عبدالرؤوف خالد من الشرطة، وجاء ثانيا زيدان الزيداني من المدينة، وثالثا محمد عبدالسلام من القاعة المركزية، وتوج ببطولة 36 ناشئين اللاعب محمد صالح من الشرطة، وجاء ثانيا محمد منصور من صالة أبوترابة، وتوج ببطولة وزن 39 ناشئين اللاعب محمد الزوي من القاعة المركزية، وجاء ثانيا محمد الجهمي من نادي المدينة.

فئة الشباب (K 1)

توج بأول الترتيب اللاعب سيف الدين أبوبكر من نادي المدينة، وجاء ثانيا مصطفى البرغثي من القاعة المركزية، وثالثا أحمد طارق من الشرطة.

فئة الكبار

توج ببطولة وزن 51 كبار اللاعب حامد عبدالقادر من القاعة المركزية، وجاء ثانيا محمد بوجواري من الصقور، وتوج ببطولة وزن 54 كبار اللاعب محمد بورقية من نادي الصقور، وجاء ثانيا عصام إبراهيم من صالة أبوترابة، وتوج ببطولة وزن 57 كبار اللاعب أحمد الكوم من الصقور، وجاء ثانيا إبراهيم الغزالي من القاعة المركزية، وتوج ببطولة وزن 60 كبار اللاعب عبدالرؤوف الزبداني من نادي المدينة، وجاء ثانيا مصطفي بشاشه من نادي الصقور.

بنات كبار (اللايت كونتاكت)

توجت ببطولة بنات كبار اللاعبة شذي فوناس من نادي المدينة، وجاءت ثانيا يقين المزوغي من القاعة المركزية، وثالثا ياسمين عبدالودود من القاعة المركزية والثالث مكرر مريم الشيباني من الشرطة.

بنات كبار (K1)

توجت بأول الترتيب اللاعبة شذي فوناس من نادي المدينة، وجاءت ثانيا مريم الشيباني من القاعة المركزية.