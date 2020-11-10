ليبيا تدرس المشاركة في شطرنج الجامعات الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 02:38 مساء
منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الليبي يدرس الدعوة التي تلقاها من اتحاد الجامعات الرياضية الأفريقية بشأن المشاركة في بطولة الجامعات الأفريقية للشطرنج.

وأضاف حشاد قائلا «البطولة ينتظر أن تقام عبر الإنترنت يومي 28،29 نوفمبر الجاري، ومن شروط البطولة أنها للجنسين ذكور وإناث، ويتكون كل فريق من 6 لاعبين 4 أساسيين و2 احتياط».

يشار إلى أن منتخب جامعة طرابلس للشطرنج سبق له المشاركة منذ أسابيع في عالمية الجامعات للشطرنج، وجاء في الترتيب 61 برصيد 7 نقاط من فوزين على نيوزيلاندا والبرازيل و3 تعادلات مع تشيلي والهندوراس والأرجنتين، وفقدت النتيجة في 4 مباريات أمام كازاخستان والمكسيك وكولومبيا وكوستاريكا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى 20 يناير.. وما خطة بايدن الانتقالية؟
دولى
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
تقرير لـ«المركزي» يدعو إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وخفض مستويات التركز المصرفي
ليبيا
92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان ...
ليبيا
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل للقطط مزايا علاجية للإنسان؟