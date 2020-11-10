ليبيا تدرس المشاركة في شطرنج الجامعات الأفريقية

منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الليبي يدرس الدعوة التي تلقاها من اتحاد الجامعات الرياضية الأفريقية بشأن المشاركة في بطولة الجامعات الأفريقية للشطرنج.

وأضاف حشاد قائلا «البطولة ينتظر أن تقام عبر الإنترنت يومي 28،29 نوفمبر الجاري، ومن شروط البطولة أنها للجنسين ذكور وإناث، ويتكون كل فريق من 6 لاعبين 4 أساسيين و2 احتياط».

يشار إلى أن منتخب جامعة طرابلس للشطرنج سبق له المشاركة منذ أسابيع في عالمية الجامعات للشطرنج، وجاء في الترتيب 61 برصيد 7 نقاط من فوزين على نيوزيلاندا والبرازيل و3 تعادلات مع تشيلي والهندوراس والأرجنتين، وفقدت النتيجة في 4 مباريات أمام كازاخستان والمكسيك وكولومبيا وكوستاريكا.