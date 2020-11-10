مصر والسعودية تستضيفان بطولات عربي الدراجات 2021

منافسات سابقة في الدراجات الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

عقد الاتحاد العربي للدراجات اجتماعا عبر الإنترنت برئاسة رئيس الاتحاد العربي للدراجات فيصل القاسمي وحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة، نوقشت فيه جملة من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.

اتخذ الاجتماع العديد من القرارات والتوصيات من بينها اعتماد استضافة السعودية لبطولة كأس الاتحاد العربي للدراجات «مراحل» في أكتوبر المقبل على أن يحدد برنامجه ومكان إقامته وتاريخه وعدد مراحله قبل موعد البطولة بثلاثة أشهر، بحسب صفحة الاتحاد العربي للدراجات عبر «فيسبوك».

أيضا استضافة مصر مهرجان الدراجة العربية «طريق، مضمار، جبلية، بي أم أكس» في نوفمبر من العام المقبل على أن يحدد برنامجه ومكان إقامة وتواريخ كل فعالية قبل موعد المهرجان بثلاثة أشهر ورفع توصية للجمعية العمومية باعتماد عدد من التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للاتحاد بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي.

ويهدف الاتحاد إلى تحقيق مبدأ الشفافية وقواعد الحوكمة المطلوبة واقتراح تسمية مدقق حسابات قانوني جديد للاتحاد للعام المقبل 2021 مع رفع توصية بذلك للجمعية العمومية، كما تمت الموافقة على إجراء بعض التعديلات في اللائحة الفنية للاتحاد بما يتوافق مع التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي وينسجم مع المهام المسندة لمركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية ويتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي للدراجات ذات الصلة.

وتمت أيضا الموافقة على اللائحة الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي المقترح للاتحاد، والذي ينسجم مع توجهات وتطلعات الاتحاد المستقبلية، وتم تفويض رئيس الاتحاد رئيس مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية بتسمية وتشكيل مجلس إدارة المركز بحسب قرار إنشاء المركز.