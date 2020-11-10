الزراع رئيسا لاتحاد الريشة الطائرة

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للريشة الطائرة أمس الإثنين اجتماعها الانتخابي بصالة هيئة الشباب والرياضة فرع طرابلس ووافقت بالإجماع على القائمة المترشحة للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للريشة الطائرة برئاسة دكتور نوري محمد الزراع.

تضم القائم أيضا النائب مراد حسين هلال والأمين العام أحمد علي الطويل وأمين الصندوق سهير المختار زوكة، وعضوية فتحيه المزوغي وحميده شنيبة وأحمد العمامي.

أشرف على الانتخابات لجنة برئاسة مفتاح نوير والمقرر راشد السري وعضوية زهير بن حكومة وزكريا عياد، ولجنة النظر في الطعون برئاسة عياد الورغمي والمقرر أنور الطوباشي، وعضوية ربيع خليفة ورمضان صالح وراقبها ممثلا عن الأولمبية الليبية الهمالي فتحي.