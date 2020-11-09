لجنة العمل التطوعي تمنح درع التميز لرئيس «الشباب والرياضة»

جانب من اجتماع القنطري (إنترنت)

حيا مدير إدارة العمل التطوعي بهيئة الشباب والرياضة علي السميعي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، الدور المتميز لرئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري ودعمه لجنة العمل التطوعي.

وأكد السميعي أن القنطري كان وراء النجاح الذي تحقق في العامين الماضيين، وأن اجتماع رئيس الهيئة الأخير مع رؤساء المكاتب والمناطق للعمل التطوعي كان مثمرًا وبناءً، حيث كشف في كلمته ضرورة الاستمرار في دفع عجلة العمل التطوعي إلى الأمام، مشددًا على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف أن الدفع بالشباب في منظومة العمل التطوعي وغرس بذور حب العمل في نفوس الشباب والارتقاء بهم سيكون له دور في رقي الوطن، كما أثنى على دور اللجنة ورئيسها وكل منتسبيها على جهودهم الدائمة والمستمرة.

وأوضح أن رؤساء المكاتب عرضوا البرامج والمقترحات والصعوبات التي تعترض الجميع، حيث أكدوا جميعًا السير وفق الخطوات المحددة للعمل خلال ما تبقى من العام الجاري وما سوف يتم تنفيذه خلال العام المقبل، ومن بينها الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بإقامة بعض الأنشطة في كل المناطق.

واختتم السميعي حديثه بأن لجنة العمل التطوعي قدمت درع التميز لرئيس الهيئة تقدرًا لدوره ودعمه المتواصل ومساهمته في إنجاح البرامج التطوعية.

جانب من اجتماع القنطري (إنترنت)