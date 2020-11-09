12 لاعباً ليبياً في عالمية الشطرنج للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 03:04 مساء
منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

اُختُتمت بطولة الشطرنج للفئات السنية عبر الإنترنت المؤهلة لبطولة العالم للشطرنج على صعيد الشباب، حيث أُقيمت المنافسات تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للشطرنج بمشاركة 58 لاعبًا ولاعبة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، قال عضو لجنة المسابقات امجد ماضي: «12 لاعبًا ضمنوا تأهلهم ومشاركتهم في عالمية شطرنج الشباب التي سينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي للشطرنج بداية من 15 نوفمبر الجارى».

وأضاف: «المتأهلون في بطولة 10 سنوات، تأهل اللاعبان عثمان كرناف وفرج القطعاني، وفي بطولة 12 عامًا تأهل اللاعب عمرو فطيس، وفي بطولة 14 عامًا تأهل اللاعب عبدالمهيمن الثابت، وفي بطولة 16 عامًا تأهل اللاعبان يوسف الحصادي والمعتصم بالله مسعود، وفي بطولة 18 عامًا تأهل اللاعب عبدالحكيم القرطبي».

وأكمل: «على مستوى البنات في بطولة 10 سنوات تأهلت رهف الحاسي وتأهلت غالية القطعاني في بطولة 12 عامًا، وأية الزرقاني في بطولة 14 عامًا وسعاد الرايس في بطولة 16عامًا، ومسرة أبوظهير في بطولة 18 عامًا».

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي للشطرنج اختار اللاعبين فرج القطعاني 10 سنوات، ويوسف الحصادي 16 عامًا لحصولهما على أعلى تصنيف ليكونا ضمن النخبة على مستوى أفريقيا.

منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)
منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)
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