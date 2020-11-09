شلابي وأبوزريبة يستعدان لـ«أفريقة رفع الأثقال»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 02:10 مساء
منافسات رفع الأثقال (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو الاتحاد الليبي لرفع الأثقال، علي أبورويص في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن تجربة جرت السبت بصالة نادي السويحلي بمصراتة للرباعين أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي.

حضر التجربة رئيس الاتحاد الأفريقي للأثقال خالد مهلهل، ورئيس الاتحاد الليبي منار الدين الشلي بجانب الأمين العام للاتحاد الليبي عبدالمنعم سوف الجين.

وأضاف علي أبورويص أن الرباعين سيدخلان في معسكر داخلي بمدينة مصراتة يتواصل لشهرين تحت إشراف المدرب الوطني خليل شنينة، يعقبه معسكر آخر بمدينة طرابلس.

يشار إلى أن الرباعين تنتظرهما مشاركة مرتقبه في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال في مارس المقبل، المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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