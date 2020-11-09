محلل رياضي ينتقد خلل الأندية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 01:22 مساء
فؤاد شقوارة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب المحلل الرياضي، فؤاد شقوارة، بتحويل توصيات نقابة الإعلاميين الرياضيين بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم إلى واقع ملموس.

وقال، خلال كلمة له في ندوة نقابة الإعلاميين التي أُقيمت تحت عنوان «المنتخب الوطني بين الواقع والطموح»، إن الندوات كثيرة وظاهرة إيجابية، ولكن تطبيق توصياتها هو المهم.

وانتقد المحلل الرياضي الخلل الموجود في الأندية الرياضية، خاصة في الجانب الإداري، حيث إن بعض اختياراتها ليست بالمستوي المطلوب، وهو ما ينعكس على الكرة الليبية، مؤكدًا  وجود خلل كذلك في عمل اتحاد الكرة، خاصة في مواعيد انطلاق الدوري التي تؤثر في المنتخب الوطني.

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