الزاوية تحتضن اجتماع عمومية اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 12:53 صباحا
منافسات كرة اليد الليبية. (إنترنت)

كشف الاتحاد الليبي لكرة اليد عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، الذي سيعقد بصالة النادي الأولمبي بمدينة الزاوية غرب ليبيا، والذي سيعقد في 21 نوفمبر الجاري.

وعلمت "بوابة الوسط" أن من من البنود الذي تضمنها جدول الأعمال مراجعة محضر الاجتماع السابق وعرض تقرير عن أنشطة الاتحاد العام واعتماد التقرير المالي والميزانية المقترحة للموسم الجديدن وتعيين مدققي حسابات مستقلين ومل الفراغات في مجلس إدارة الاتحاد العام.

وفي سياق متصل قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تأجيل بطولتي أفريقا للناشئين والشباب المؤهلتين إلى كأس العالم، والتي كان مقرر إقامتها بالمغرب شهر ديسمبر القادم.

وجاء التاجيل بناء على طلب من الاتحاد المغربي لكرة اليد بسبب جائحة كورونا، وأشار أفريقي اليد  فى تعميمه على الاتحادات الوطنيه   أنه سيتواصل مع الاتحاد المغربي لتحديد موعد جديد للبطولة.

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