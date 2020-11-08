الوحدة يتوج بكأس الفرق للرماية بالخرطوش.. والغرياني بطلا للفردي

بطولة الرماية بالخرطوش. (إنترنت)

اختتمت بغابة الكشافة بمدينة الزنتان أمس بطولة الوحدة للرماية بالخرطوش، والتي شهدت مشاركة 58 راميًا.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

توج ببطولة الفرق نادي الوحدة الزنتان برصيد 46 نقطة، وجاء ثانيا نادي الأولمبي الزاوية برصيد 44 نقطة، وثالثا الشرطة برصيد 40 نقطة.

كما توج ببطولة الفردي الترتيب الرامي عبدالرؤوف الغرياني من نادي أساريا برصيد 38 نقطة، وجاء ثانيا الرامي أحمد معيوف من نادي الرماية بنغازي برصيد 32 نقطة، وثالثا الرامي سالم البدري من نادي الأولمبي الزاوية برصيد 29 نقطة.

حفل التتويج

وفي ختام البطولة وبحضور النائب الأول للأولمبية الليبية محسن السباعي، تم تتويج الفرق الحاصلة على التراتيب الثلاثة الأولى بكوؤس، وأيضا تتوبج اللاعبين المتحصلين على التراتيب الثلاثة الأولى على شهادات تقدير، وبنادق صيد مقدمه من شركة الفريد لمعدات الصيد، كما توج الرامي عبدالروؤف الغرياني بدرع أفضل رام في البطولة.