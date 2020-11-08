في الأهلي طرابلس.. أبوعون رئيسا والتونسي القادري مدربا قبل «الكونفدرالية»

ساسي أبوعون (أرشيفية : الإنترنت)

قدمت إدارة نادي الأهلي طرابلس المدرب الجديد لفريق الكرة الأول، التونسي جلال القادري الذي وصل مساء أمس الجمعة.

جلال القادري قال في تصريح له عبر المركز الإعلام إنه سعيد بتدريب فريق الأهلي، وإنه لشرف أن يدرب فريقًا بحجم الأهلي طرابلس، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الأهلي على حفاوة الاستقبال، بحسب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

واضاف: «سعيد جدًّا بالتواجد مع نادٍ كبير، وأي مدرب عربي يعتبر نفسه محظوظًا عندما يكون في نادي الأهلي. أعد الجماهير ببذل كل جهد وعرق من أجل إسعادهم، وهدفنا القادم الوصول إلى دوري المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، وأتمنى التوفيق».

وأوضح: «صحيح أن المهمة ليست سهلة، بسبب الأوضاع التي تمر بها الرياضة الليبية وتوقف الدوري لمدة طويلة، لكن بتضافر الجهود وبالحماس الذي شهدته من الجميع إن شاء الله نكون موفقين من أجل الوصول للأهداف التي وضعناها، وعندما ينطلق الدوري الليبي سوف تكون الأهداف واضحة من أجل جميع الألقاب الممكنة».

وقد باشر المدرب الجديد الإشراف على تدريب الفريق الأول على أرضية ملعب نادي الأهلي طرابلس، ويعد جلال القادري (49 عامًا) من بين نخبة المدربين التوانسة، وكانت آخر محطاته التدريبية نادي الملعب التونسي قبل التوقيع لنادي الأهلي، وكانت أولى محطاته التدريبية نادي الأنصار في العام 2012 و في العام 2014 درب نادي النهضة السعودي وفي العام 2016 درب نادي الخليج، كما درب نادي الإمارات الإماراتي، كما عمل أيضًا ضمن الطاقم المساعد للمدرب نبيل معلول في المنتخب التونسي.

يأتي هذا بعد انتخاب الجمعية العمومية بنادي الأهلي طرابلس القائمة الوحيدة التي تقدمت للانتخابات، وضمت ساسي أبوعون وحصلت على 424 صوتًا بـ«نعم» وأربعة أصوات امتناع وأربعة أصوات أوراق بيضاء.

وضمت القائمة في مقعد رئيس النادي ساسي أبوعون وعلي رمضان الأسود نائبا للرئيس ومحمد عمر الدهماني أمينا للصندوق وصلاح رمضان عضو قانوني وعلي محمد العزبي وعياد مفتاح القاضي ومصطفي الصادق أعضاء.