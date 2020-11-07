كروتوني الإيطالي قد يمنع بن علي من الانضمام لمنتخب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 نوفمبر 2020, 11:40 مساء
أحمد بن علي (أرشيفية : إنترنت)

دخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الأربعاء الماضي، في معسكر استعدادي خارجي بالقاهرة استعدادًا لمباراة غينيا الاستوائية التي ستقام الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب السلام بالقاهرة.

وقد أجرى المنتخب الخميس حصة تدريبية خفيفة لإزالة إرهاق السفر، وكانت لمدة ساعة في ملعب الكلية الحربية، ودخل المنتخب في معسكر مغلق بعيدًا عن الإعلام الرياضي.
التحق بصفوف المنتخب المحترفون المعتصم صبو ومحمد الترهوني وسند الورفلي ومفتاح طقق، ومن المتوقع أن يصل اليوم السبت المحترفون محمد صولة وعبد الله داقو وحمدو الهوني ومؤيد اللافي.

ويحضر الأحد والإثنين، محمد بالتمر وأحمد التربي والسنوسي الهادي والمعتصم المصراتي، وسط شكوك في التحاق بدر حسن بسبب الإصابة، وكذلك أحمد بن علي الذي يمر بمشاكل إدارية مع نادية.

قائمة المنتخب الوطني ضمت 25 رياضيًّا سيغيب عنها محمد المنير وإسماعيل التاجوري بسبب «كورونا»، وبدر حسن بسبب الإصابة، وقد تم تعويض المنير والتاجوري بأحمد التربي وعبد الله بلعم.

ومع احتمالية كبيرة في عدم حضور بن علي للمباراة بحسب معلومات حصلت عليها «بوابة الوسط» فإن سبب المشكلة الإدارية نادي كروتوني؛ نظرًا لحاجة بن علي للخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد العودة، وغيابه عن المباريات سيؤثر على الفريق في الدوري الإيطالي.

وكانت قائمة المدير الفني علي المرجيني، ضمت الحراس أحمد عزاقة وفتحي الطلحي وعبدالحكيم التركي، وفي خط الدفاع سند الورفلي وأحمد التربي وصلاح فكرون وطاهر بن عامر وعلي معتوق والمعتصم صبو وعبد الله بلعم ومحمد الترهوني، وفي خط الوسط المعتصم المصراتي وأحمد بن علي وعبدالله داقو وربيع الشادي والسنوسي الهادي، وفي خط الهجوم مفتاح طقطق ومؤيد اللافي ومحمد صوله وحمدو الهوني وخالد مجدي ومحمد بالتمر وطلحة رزق ومعتز المهدي.

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