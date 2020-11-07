رسالة من رئيس الطب الرياضي للجنة الأولمبية الليبية

الدكتور محمد راشد (أرشيفية : الإنترنت)

وجه الدكتور محمد راشد، رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي، رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، بخصوص تطورات جائحة «كورونا» وانطلاق النشاط الرياضي الليبي.

وجاء في الرسالة التي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها أنه بعد التنسيق مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة الجائحة وما أقره الاجتماع الافتراضي لرابطة اللجان الطبية الأفريقية فإنه يجب التركيز والتأكيد على عدة نقاط، منها أن تكون المباريات دون جمهور.

يأتي هذا بالإضافة إلى إخضاع جميع اللاعبين للفحص الطبي قبل التدريبات وإجراء المسحة الخاصة بالفيروس، وتقليص الأفراد داخل كل الملاعب والقاعات، وأن تكون الممرات أحادية الاتجاه تفاديًا للزحام واستخدام صالات اللياقة البدنية بصورة جماعية مع أهمية تعقيم المعدات وكل ما يستعمله الرياضي.