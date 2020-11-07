اجتماع الكرة الحديدية باللجان التحكيمية والتدريبية والطبية

جانب من اجتماع الكرة الحديدية (صفحة اتحاد الكرة الحديدية عبر فيسبوك)

عقد الأمين العام للاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، اجتماعًا مع لجانه التحكيمية والتدريبية والطبية؛ وذلك لمناقشة البرتوكول العام الذي أصدرته لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه محمود الطويل الأمين العام بالاتحاد وأمين الصندوق عادل زكرة ورئيس لجنة الحكام فتحي المجذوب وأعضاء لجان التحكيم والتدريب واللجنة الطبية، تم الاتفاق فيه على العودة التدريجية للعبة الكرة الحديدية مع مراعاة كل ما جاء في البروتوكول العام الذي أصدرته لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة والأخذ بكل الاحتياطات والحفاظ على الرياضيين من جائحة «كورونا».

وعلى هامش الاجتماع الذي عُـقد بصالة المنتخبات الوطنية للكرة الحديدية، قال الطويل إن الاتحاد الليبي سيدعم كل الأندية الليبية الممارسة للكرة الحديدية بكل المواد والتجهيزات الطبية الوقائية من جائحة «كورونا» استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

ويعد اتحاد الكرة الحديدية من أنشط الاتحادات رغم قصر عمره الزمني، ولكنه حقق عديد الإنجازات على المستويات الأفريقي والعربي والمتوسطي، وحتى الدولي، ويتمتع بإدارة وتنظيم جيد، وبصالة ألعاب للمنتخبات تحتوي على عديد المرافق.

جانب من اجتماع الكرة الحديدية (صفحة اتحاد الكرة الحديدية عبر فيسبوك)

جانب من اجتماع الكرة الحديدية (صفحة اتحاد الكرة الحديدية عبر فيسبوك)