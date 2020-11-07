مسؤول سابق بنادي الاتحاد ينتقد انتخابات الكرة الليبية

عزالدين جرناز (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، عزالدين جرناز، طريقة انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، فيما يتعلق بطريقة تساوي الأصوات بين كل الأندية الكبيرة والصغيرة، وصاحبة التاريخ وأندية الحقائب.

وقال جرناز في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»: «مَن يريد استمرار هذه الطريقة في التصويت يريدون مصلحتهم ولا يهتمون بالكرة الليبية، ويجب تعديل النظام الأساسى بحيث تكون مختلفة في التصويت».

وأكد جرناز أن الادعاء بتدخل الحكومة لإصلاح النظام الأساسي يعد تدخلًا سياسيًّا هو كذبة كبيرة وفزاعة يطلقها البعض، ومن حق الحكومة التدخل في الإصلاح وليس إقالة أي اتحاد مثلاً.