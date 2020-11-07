زوبي لـ«بوابة الوسط»: دوري الطائرة الجديد 25 ديسمبر المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 07 نوفمبر 2020, 05:18 مساء
مباراة في الكرة الطائرة بمشاركة الجزيرة (المركز الإعلامي)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عبدالوهاب زوبي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2020/ 2021 سينطلق في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأضاف زوبي أن لجنة المسابقات العامة أعطت الإذن للاتحادات الفرعية بالاجتماع بأنديتها وتحديد موعد انطلاق مسابقات الفئات السنية بكل اتحاد.

وأوضح زوبى أن الاتحاد العام أصدر قرارًا بشأن فتح باب القيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020/ 2021، على أن يبدأ تسجيل اللاعبين في الفئات السنية والدرجة الثانية بداية من اليوم السبت، السابع من نوفمبر، ويغلق بانتهاء المسابقة بالاتحاد الفرعي، أما التسجيل في مسابقة الدرجة الأولى فيبدأ من اليوم السبت ويتواصل حتى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وتفتح فترة تسجيل اللاعبين المحليين غير المسجلين بقوائم أنديتهم في الفترة من الثالث وحتى العاشر من ديسمبر المقبل، وبخصوص تسجيل اللاعبين الأجانب المحترفين يحق لكل نادٍ تأجيل لاعبين بحسب المنظومة الدولية.

واختتم زوبي حديثه بأن الفرق التي هبطت في موسم 2018/2019 يمكنها المشاركة هذا الموسم، وسيكون عدد الفرق الهابطة للدرجة الثانية أربعة فرق، وتقرر إقامة مسابقة استثنائية هذا الموسم، وهي مسابقة تحت 21 عامًا بديلاً لمسابقة 19 عامًا، لتمكين اللاعبين من أخذ فرصتهم في اللعب بعد أن حرموا من المشاركة الموسم الماضي الذي توقف للظروف التي مرت بها البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رصدت «سي إن إن» آخر تطورات الفرز في الولايات الحاسمة لسباق البيت الأبيض؟
دولى
ترامب يواصل «التشكيك» في نزاهة الانتخابات وبايدن «واثق» من الفوز
دولى
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن