زوبي لـ«بوابة الوسط»: دوري الطائرة الجديد 25 ديسمبر المقبل

مباراة في الكرة الطائرة بمشاركة الجزيرة (المركز الإعلامي)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عبدالوهاب زوبي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2020/ 2021 سينطلق في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأضاف زوبي أن لجنة المسابقات العامة أعطت الإذن للاتحادات الفرعية بالاجتماع بأنديتها وتحديد موعد انطلاق مسابقات الفئات السنية بكل اتحاد.

وأوضح زوبى أن الاتحاد العام أصدر قرارًا بشأن فتح باب القيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020/ 2021، على أن يبدأ تسجيل اللاعبين في الفئات السنية والدرجة الثانية بداية من اليوم السبت، السابع من نوفمبر، ويغلق بانتهاء المسابقة بالاتحاد الفرعي، أما التسجيل في مسابقة الدرجة الأولى فيبدأ من اليوم السبت ويتواصل حتى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وتفتح فترة تسجيل اللاعبين المحليين غير المسجلين بقوائم أنديتهم في الفترة من الثالث وحتى العاشر من ديسمبر المقبل، وبخصوص تسجيل اللاعبين الأجانب المحترفين يحق لكل نادٍ تأجيل لاعبين بحسب المنظومة الدولية.

واختتم زوبي حديثه بأن الفرق التي هبطت في موسم 2018/2019 يمكنها المشاركة هذا الموسم، وسيكون عدد الفرق الهابطة للدرجة الثانية أربعة فرق، وتقرر إقامة مسابقة استثنائية هذا الموسم، وهي مسابقة تحت 21 عامًا بديلاً لمسابقة 19 عامًا، لتمكين اللاعبين من أخذ فرصتهم في اللعب بعد أن حرموا من المشاركة الموسم الماضي الذي توقف للظروف التي مرت بها البلاد.