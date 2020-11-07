ملفات متعددة على طاولة اتحاد التجديف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 07 نوفمبر 2020, 04:01 مساء
منافسات سابقة في رياضة التجديف (فيسبوك)

يعقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي للتجديف، اليوم السبت، اجتماعًا بمقر صالة الاتحاد بميدان الفروسية أبو ستة بطرابلس.

وستتم مناقشة عديد المواضيع من بينها ملف اعتماد خطة الاتحاد العام المقترحة من اللجنة الفنية للموسم الرياضي 2020-2021، ودراسة إعادة تنظيم اللجان الفرعية، بحسب صفحة الاتحاد على «فيسبوك».

أيضًا وضع آلية عمل بين الاتحادات الفرعية واللجنة الفنية العامة بالاتحاد العام، وبالتنسيق مع المدربين المكلفين على مستوى المناطق، كما ستتم في الاجتماع مناقشة آلية تفعيل دور الأندية من الناحية الفنية ودعم الاتحادات الفرعية وتذليل الصعاب التي تواجهها.

ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف المنتخبات ودراسة وضع الرياضي الأولمبي حسين قنبور، المتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ووجه اتحاد التجديف الدعوة لجميع وسائل الإعلام من قنوات ومواقع وصحف للحضور وتغطية الاجتماع.

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