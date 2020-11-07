قائمة الزراع دون منافسة في انتخابات الريشة الطائرة

تقدمت قائمة واحدة لتكون انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للريشة الطائرة دون منافسة، والقائمة جاءت برئاسة الدكتور نوري محمد الزرا،ع ونائبه مراد حسين هلال، والأمين العام أحمد علي الطويل، وأمين الصندوق سهير المختار زوكة، وعضوية فتحية المزوغي وحميدة شنيبة وأحمد العمامي.

يذكر أن انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد الريشة الطائرة سيجرى بعد غدٍ الإثنين بصالة هيئة الشباب والرياضة فرع طرابلس، وستشرف على العملية الانتخابية لجنة برئاسة مفتاح نوير، والمقرر راشد السري، وعضوية زهير بن حكومة وزكريا عياد، ولجنة للنظر في الطعون برئاسة عياد الورغمي، والمقرر أنور الطوباشي، وعضوية ربيع خليفة ورمضان صالح.

وستشارك في الانتخابات الأندية المعتمدة كأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للريشة الطائرة وهي الشارع الغربي وسيدي سليم وفشلوم وناصر غريان والهلال طبرق والترسانة ونادي طرابلس لذوي الاحتياجات الخاصة.