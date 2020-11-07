نصائح صربية للاعبي الأهلي بنغازي في القاهرة

فريق الأهلي بنغازي في القاهرة (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي، الخميس الماضي، إلى مقر إقامتهم بالعاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر إعداد خارجي استعدادًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الدور التمهيدي.

يدخل فريق الأهلي بنغازي معسكره تحت قيادة الطاقم التدريبي الصربي الذي تعاقدت معه إدارة النادي، الذي وصل القاهرة قبل الفريق بـ48 ساعة، وقد اجتمع مع الفريق، حيث شدد خلال اللقاء معهم على ثلاثة أشياء ضرورية وهي النوم مبكرًا والتغذية السليمة والالتزام بنظام صحي سليم، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر «فيسبوك».

وشدد الطاقم الفني الصربي على أنه قادم للأهلي من أجل البطولات والذهاب بعيدًا في المنافسات الخارجية وفي بطولة أفريقيا تحديدًا، وكانت إدارة الأهلي بنغازي قد تعاقدت مع عدد من اللاعبين الجدد وطاقم تدريبي كامل برئاسة المدرب ديغان أرسوف كمدير فني، وميلك ماركو مساعد أول، بجانب أنيس الربيعي مساعد ثانٍ، وكيرشك ألكسندر معد بدني، وستيفان رادولوفيتش مدرب حراس وفلاديمير أنتونوفيتش طبيب.

فريق الأهلي بنغازي في القاهرة (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

فريق الأهلي بنغازي في القاهرة (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)