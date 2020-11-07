انطلاق بطولة الوحدة للرماية بالخرطوش

جانب من منافسات الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، بغابة الكشافة بمدينة الزنتان بطولة الوحدة للرماية بالخرطوش.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس اتحاد الرماية عادل قريش: «البطولة تشهد مشاركة 58 راميًا».

وأضاف: «البطولة ستقام وفق الشروط المعمول بها دوليًّا باستعمال 15 ماكينة، والدور التمهيدي من 10 جولات».

وأكمل: «سيتولى إدارة المنافسات تحكيميًّا الحكام عبدالرزاق القانقا وحامد القيلوشي ومحمد عبدو وعبدالسلام خيري ونصرالدين الشاوش وعلي معتوق».

وأوضح قريش: «رصدنا جوائز لأصحاب التراتيب الثلاثة الأولى فرق، وأيضًا لأصحاب الترتيب الستة الأولى في الفردي».

واختتم قريش قائلاً: «على هامش البطولة ستقام ورشة عمل للتعريف بلجنة الرياضيين؛ دورها ومهامها وواجباتها».