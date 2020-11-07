انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية.. صراع من أجل الكراسي

صراع انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد الاتحادات الرياضية والأندية خلال الأشهر المقبلة عمليات انتخاب رؤساء الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية، في صراع جديد على الكراسي دون أي معايير فنية أو قيادية تسهم في النهوض بالرياضة في ليبيا في شتى الألعاب، ومن خلال التجارب الماضية وإفرازات صندوق الانتخاب الذي شابه الكثير من الجدل في عمليات الاختيار والانتخاب برزت العديد من الشخصيات الفاشلة، حتى منيت العديد من الاتحادات بفشل ذريع في مواكبة التطور الرياضي ولم تحقق أي إنجاز يذكر للرياضة الليبية ما عد بعض الاتحادات التي كان لها حضور عربي وأفريقي وحتى دولي، ومنها بناء الأجسام ورفع الأثقال والتجديف والجودو والشطرنج والمبارزة والجمباز والكيك بوكسنغ.

لوائح منظمة

ولكن الكثير من هذه الاتحادات عانت من المشاكل الإدارية وانسحاب أو تجميد الأعضاء من المكاتب التنفيذية احتجاجا على أسلوب رئيس الاتحاد، وفشلت جمعيات الاتحادات في تصحيح مسار هذه الاتحادات، رغم أن اللوائح المنظمة عمل كل اتحاد تجيز للجمعية العمومية إسقاط هذا الاتحاد في حال فشله، ومثال اتحاد التايكواندو، والدراجات، وتنس الطاولة، الذي حلت مشكلته مؤخرًا.

ولم تظهر على الساحة الرياضية أي جمعية عمومية أسقطت رئيسا أو صححت مسار الاتحاد للنهوض باللعبة داخل هذا الاتحاد، حتى أشار بعض المهتمين بالشأن الرياضي إلى أن هذه الجمعيات امتنعت عن مواكبة ركب الرئيس لأسباب شخصية والاستفادة من المهمات والدورات والسفريات وبالتالي تتغاضى عن الإخفقات والفشل وتنسى أنها مساهمة في تدني مستوى هذا الاتحاد وتدني مستوى اللعبة.

الجمعيات العمومية

وأوضح البعض أن دور الجمعيات العمومية هو تصحيح المسار لأي اتحاد وهي الرقيب والحسيب على أداء الاتحاد من قفل ميزانيات الحساب الختامي والإنجازات والبنى التحتية، والبرنامج العام للاتحاد خلال الموسم الرياضي والدورات والبطولات ونشاط الاتحاد خلال الموسم الرياضي كل هذه الأمور الفنية مسؤولة عنها الجمعيات العمومية للأندية مع المكتب التنفيذي لأي اتحاد.

وخلال الفترة الماضية، قامت الجمعيات العمومية ببعض الإجراءات، والتي قوبلت هذه بشيء من الشكوك في مصداقية الجمعيات من قبل رؤساء الاتحادات، ودخلت في جدال واسع، لا يمكن الفصل فيه حتى من اللجنة الأولمبية أو محكمة التحكيم الرياضي، والعديد من القضايا لم تجد طريقها للتنفيذ، فالكرسي صعب التخلي عليه رغم الفشل ورغم كل شيء وهذا جاء نتيجة الاختيارات الفاشلة والتي لا تخدم الرياضة الليبية.

توقف النشاط

وهناك العديد من الاتحادات لم تقم بأي نشاط حتى الآن، حتى إن هناك اتحادات فرضت نفسها على الساحة الرياضية وحققت العديد من الإنجازات، وكانت هناك بعض المحاولات من أحباء اللعبة في الخروج من الاتحاد وتشكيل جمعيات أو لجان تسييرية وهي غير معترف بها قانونا وجسم موازٍ للاتحاد وبالتالي يعيش هذا الاتحاد في المشاكل مع هذه الأجسام.

اللجنة الأولمبية الليبية دأبت خلال الفترة الأخيرة إلى مسار يراه البعض أنه مختلف وغير مفهوم، وهو تشكيل اتحادات جديدة أو لجان تسييرية، ومن بينها اتحاد الثريليون والإسكواش والألعاب الإلكترونية ولجنة تسييرية الكيوكو شنكاي، والريشة الطائرة، مع العلم أن الإسكواش كان مع الاتحاد الليبي للتنس الأراضي، ولا يوجد ممارسون لهذه اللعبة إلا عدد قليل، فتقسيم الاتحادات إلى عدة اتحادات مثل اتحاد الرماية، كان هناك اتحاد واحد هو الاتحاد الليبي للرماية بالسهم والقوس والمسدس، فأصبح اتحاد الرماية منفصلا عن الرماية بالسهم والقوس، وكذلك اتحاد الرياضات البحرية.

اللجنة الأولمبية

وكان لـ«الوسط» لقاء مع الدكتور جمال الزروق، حول هذه الإجراءات، والذي بدوره أكد أن هذه الإجراءات هي معمول بها في العالم، وهو أن كل لعبة لها اتحاد خاص بها ونحن نطبق هذا الإجراء.

وكان خرج عضو لجنة العاب البحر الأبيض المتوسط، مروان المقهور، وأعرب عن استغرابه من كيف يمكن السماح لهيئة رياضية قاصرة لم تتمكن حتى من عقد جمعيتها العمومية طيلة هذه السنوات أن تنظم جمعيات عمومية لهيئات رياضية أخرى، موضحًا أن هذا غير قانوني ولا يحق بأي منطق.

وتساءل المقهور، من خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه كيف يمكن أن يُعهد لكيان يخالف نظامه الأساسي، ويكسر كل المبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة للحركة الأولمبية والرياضية المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، لم يُحدد أهدافه ولم يعلن عن خططه ولم يُراجع أو يَعتمد ميزانياته، كيف يعهد إفراد منه لانفسهم تنظيم اتحادات اخرى قائمة أو مُستحدثة.

اتحاد الكرة

أما بخصوص الأندية حتى هي الأخرى تعاني من التسيب الإداري والعديد منها ليس لها أي إمكانات، حتى اعتبرها البعض أنها موجودة على الورق فقط، وفسر البعض ذلك لأن هناك أكثر من 200 ناد في ليبيا، والتي لها دور ونشاط على الساحة حتى لو قليلا، حوالي 60 أو 70 ناديا فقط، والأخرى محسوبة على اتحاد الكورة الذي لم يحسم هذا الأمر وتقليص هذا العدد أو دمج هذه الأندية في ناد واحد في المناطق المتقاربة.

ولكن للأسف الشديد ما زالت هذه الأندية محسوبة على الاتحاد دون أي وجه حق، وكانت هناك مبادرت في السابق لتقليص عدد الأندية ودمجها وجعلها أندية تخصيصية وليس كلها كرة القدم، مثال على ذلك ناد تخصصي في كرة السلة أو اليد أو الدرجات أو الملاكمة.

للاطلاع على العدد الجديد من جريدة «الوسط» رقم 259

بعض الخبراء في الوسط الرياضي الليبي، أشاروا إلى أن وجود مثل هذا العدد في اتحاد واحد كارثة في كل شيء، في المقابل لم يقم الاتحاد الليبي لكرة القدم بإعادة ترتيب هذه الأندية ووضع لها الشروط القانونية من البنى التحتية من مقار وملاعب معتمدة وغيرها، والتي تدخل في اختصاص منح الرخص لمزاولة النشاط أو تغيير مسارها من نادي كرة قدم إلى أي ناد تخصيصي.

البنى التحتية

كما أن بعض الأندية الليبية المعروفة والمعتمدة تعاني من الأمور المادية وضعف البنى التحتية، وهي بالتالي تعتبر من الأندية الفقيرة والتي لم تستفد من برامج الاستثمار العقاري، ولم تحسن من وضعها المادي واعتمادها الكلي على خزينة الدولة، وفي المقابل هناك أندية اعتمدت على نفسها ووجدت حلا لها عن طريق الاستثمار، ومن بينها النادي النموذجي نادي الشط، أحد فرق الدوري الممتاز، هذا النادي دخل في استثمار عقاري مع أحد الشركاء وحقق العديد من إنجازات البنية التحتية، ملعب نموذجي وصالات ومحال تجارية ومقار إدارية، وحوض سباحة وقاعات ترفيهية. وهناك أندية ستدخل في عالم الاستثمار مثل نادي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والهلال والاتحاد والسويحلي والأخضر وأبوسليم، وهناك أندية لم تقدم أي شيء ولا أي إضافات جديدة أو استثمارات نتيجة ضعف إدارة هذه الأندية.

صراع انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية (أرشيفية : الإنترنت)