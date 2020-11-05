رياض جمعة: من العيب تحكم الأندية الصغيرة في انتخابات اتحاد الكرة

لاعب «الاتحاد» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق رياض جمعة. (إنترنت)

قال رياض جمعة، لاعب «الاتحاد» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي إن اتحاد الكرة الحالي، يريد كسب الوقت بدل إعلان مواعيد الانتخابات مع قرب انتهاء مدته.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنه من غير المعقول أن تتحكم الأندية الصغيرة من خلال تساوي الأصوات، وهو أمر معيب في انتخابات الاتحاد الليبي، وأن النظام الأساسي الحالي لا يخدم الكرة الليبية الذي أعده بعناية بعض المحامين بشكل يوقف طموحات الكرة الليبية.

وتابع، أن هذا النظام لايشجع رجال الأعمال على القيام بمبادرات شراكة، داعيًا لإعادة النظر في النظام الأساسي الحالي الذي بعض مواده غير مناسبة إطلاقًا.