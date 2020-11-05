نجم «السويحلي» يعلن فشل إعارته إلى «الاتحاد»

إبراهيم العجيل. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن اللاعب إبراهيم العجيل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، فشل إعارته إلى نادي الاتحاد، واستمراره بصفوف «السويحلي».

وأوضح إبراهيم العجيل، أن سبب فشل إعارته إلى العميد، يرجع إلى اللوائح المعمول بها في الاتحاد الليبي لكرة القدم، بالنسبة لعقود الإعارة، المتمثلة في المدة، مما يتعارض مع العقد المبرم مع «السويحلي».

وكان نادي «الاتحاد»، يرغب في الحصول على خدمات اللاعب إبراهيم العجيل مهاجم فريق «السويحلي»، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة أن العميد سوف يشارك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل 2020 / 2021، بصفته بطلًا لآخر نسخة من بطولة كأس ليبيا 2017 / 2018.

يشار إلى أن نادي «السويحلي»، أعلن في يناير قبل الماضي، نجاحه في التعاقد مع لاعبه السابق إبراهيم العجيل، لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.