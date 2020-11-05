اتحاد الطائرة يبدأ تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 05 نوفمبر 2020, 04:56 مساء
مباراة سابقة في الكرة الطائرة بمشاركة الجزيرة (المركز الإعلامي)

صدر عن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قرار بشأن فتح باب القيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020/ 2021.

ويبدأ تسجيل اللاعبين للفئات السنية والدرجة الثانية بداية من السبت السابع من نوفمبر، ويقفل بانتهاء المسابقة بالاتحاد الفرعي.

وعلمت «بوابة الوسط» أن التسجيل في مسابقة الدرجة الأولى يبدأ من السبت السابع من نوفمبر، ويتواصل حتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وتفتح فترة تسجيل اللاعبين المحليين غير المسجلين بقوائم أنديتهم في الفترة من الثالث وحتى العاشر من ديسمبر 2020.

وبخصوص تسجيل اللاعبين الأجانب (المحترفين) يحق لكل ناد تسجيل عدد لاعبين اثنين وحسب المنظومة الدولية.

وقرار الاتحاد الليبي يوضح آلية هذا الموسم للدرجة الأولى ومسابقة استثنائية تحت 21 عاما، فقد أوضح الكتاب أن الفرق التي هبطت في موسم 2018/ 2019 يمكنها المشاركة هذا الموسم، وسيكون عدد الفرق الهابطة للدرجة الثانية أربعة فرق.

وفى سياق متصل قرر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة إقامة مسابقة استثنائية تحل محل مسابقة تحت 19 عامًا، وهي مسابقة تحت 21 عاما، وهي رأي فني لأسرة الاتحاد الليبي لتمكين اللاعبين من أخذ فرصتهم في اللعب بعد أن حرموا من المشاركة الموسم الماضي الذي توقف لظروف مرت بها البلاد.

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