علي زايد رئيسا للاتحاد الليبي للترايثلون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 06:50 مساء
علي زايد رئيسا لاتحاد الليبي للترايثلون . (إنترنت)

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للترايثلون في جلستها الانتخابية، التي عقدتها أمس بصالة ميدان الفروسية بأبي ستة بطرابلس، المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للترايثلون.

وترأس علي المبروك زايد، رئاسة الاتحاد، ونائبه حسين بن مولاهم، والأمين العام أحمد حسونة، وأمين الصندوق يوسف الجبالي، وعضوية كل من مودة محمد عبداللطيف وخالد أحمد بشر وهاني محمد وموسى جرافة ومصطفى البدري.

وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة برئاسة الهمالي فتحي وعضوية أحمد الطويل ونوري الشحومي.

يشار إلى أن قائمة علي زايد الوحيدة في انتخابات اتحاد الترايثلون، ودون أي منافسة.

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