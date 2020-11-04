سلاح ليبي في نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء.. الليلة

الورفلي ضمن بعثة الرجاء في القاهرة (إنترنت)

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في لقاء شهد عدة تأجيلات، بسبب جائحة «كورونا»، في انتظار الفريق الثاني المنتظر أن يلاقي الأهلي المصري يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد أن تأهل على حساب الوداد البيضاوي المغربي أيضًا.

تأجلت مباراة الزمالك والرجاء عن موعدها الأصلي 11 يومًا، وعقب أكثر من قرار اتخذه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من أجل تحديد موعد مناسب لهذه المباراة، بعد أن داهمت الإصابات بفيروس «كورونا» أكثر من 14 لاعبًا في الرجاء، عقب مباراة الذهاب في الدار البيضاء، التي شهدت تفوق الزمالك بهدف أحرزه أشرف بن شرقي.

يكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود للنهائي الثامن في تاريخه بدوري الأبطال، والأول منذ خسارته نهائي نسخة المسابقة العام 2016 أمام صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يطمح للمضي قدمًا في البطولة لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ العام 2002، الذي توج به عقب فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي بالتحديد في النهائي وأحرزه تامر عبد الحميد، ورغم ذلك يتمسك الرجاء بأمل تحقيق «ريمونتادا» وخطف بطاقة التأهل للنهائي من القاهرة.

يمتلك الزمالك عديد الأوراق الرابحة في مختلف الخطوط، بدءًا من محمد أبوجبل في حراسة المرمى، مرورًا بمحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وفرجاني ساسي، وصولًا إلى أشرف بن شرقي ومحمد أو نجم والمهاجم الشاب مصطفى محمد والجناح المهم أحمد سيد زيزو.

يتسلح الرجاء في لقاء العودة بالمدافع الدولي الليبي سند الورفلي الذي غاب عن اللقاء الأول بسبب الإصابة، بعد أن انتهي الرجاء من المسابقة المحلية وفوزه في الثواني الأخيرة ببطولة الدوري المغربي على حساب الوداد، وحضر الورفلي للقاهرة، بجانب محمد بوعميرة وأمير الحداوي وعبد الإله مذكور وبدر بانون وإلياس الحداد وعبد الرحيم الشاكير وفابريس نغاه وأسامة سوكحان ومحمد زريدة ومحمد نعيم وزكريا الوردي وأيوب ناناح ومحسن متولي ومحمود بنحليب وسفيان الرحيمي وزكريا الهبطي.