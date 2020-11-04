منتخب ليبيا يعسكر في القاهرة استعدادا لمهمته الأفريقية

بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم (فيسبوك)

غادرت، اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مطار معيتيقة متجهة إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية، ومن ثم التحول إلى العاصمة القاهرة، بحسب صفحة الإعلامي المصاحب للمنتخب محمد الجوهري عبر صفحته على «فيسبوك».

يأتي هذا استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام منتخب غينيا الاستوائية يوم 11 نوفمبر الجاري بملعب السلام بالقاهرة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

توجهت البعثة على متن الخطوط الليبية إلى مصر للدخول في معسكر خارجي مغلق بالقاهرة استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، وأفاد المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، بأن جميع الأمور الإدارية قد تم اتخاذها من بينها إجراء مسحة الكشف عن فيروس «كورونا».

المنتخب الوطني سوف يلتقي، في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في القاهرة بملعب السلام، مع نظيره غينيا الاستوائية، ويلتقي في الجولة الرابعة في الخامس عشر من الشهر ذاته بملعب مالابو بغينيا منتخب غينيا الاستوائية.

مباراتا غينيا الاستوائية يعول عليهما المنتخب الوطني كثيرًا في تحسين سلم الترتيب في المجموعة، التي تضم ليبيا وتونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، حيث يحتل «فرسان المتوسط» الترتيب الثالث في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط بعد أن خاض مباراتين، خسر في الأولى أمام تونس وفاز في الثانية على تنزانيا.