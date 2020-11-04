هيئة الشباب والرياضة تتعهد بدعم نادي الشرطة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 02:14 مساء
القنطري يستقبل مسؤولي نادي اتحاد الشرطة (فيسبوك)

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري دعمه ومساندته نادي اتحاد الشرطة حتى يعود النادي لوضعه السابق.

وأكد القنطري أن نادي الشرطة يعد من أبرز الأندية الرياضية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الرياضي الليبي بما حققه من إنجازات وما قدمه من رياضيين ولاعبين أبطال وكفاءات إدارية وفنية كبيرة على مر الأجيال، بحسب صفحة الهيئة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة، أمس الثلاثاء بمكتبه مع رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة عدنان التريكي وبحضور الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير مكتب الفروع بالهيئة عبدالرزاق ملوس.

ونوقش في الاجتماع عددٌ من الأمور المهمة، من بينها دعم النشاطات الرياضية للنادي ودعم وتوفير البنية التحتية للنهوض بالنشاط العام للنادي.

القنطري يستقبل مسؤولي نادي اتحاد الشرطة (فيسبوك)
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