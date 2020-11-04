لجنتان للإشراف والطعون في انتخابات اتحاد الريشة الطائرة

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة دكتور نوري الزراع قرارين بتشكيل لجنة للإشراف، وأخرى للطعون في انتخابات الاتحاد الليبي للريشة الطائرة التي ستجري في التاسع من نوفمبر الجاري.

لجنة الإشراف على العملية الانتخابية برئاسة مفتاح نوير والمقرر راشد السري، وعضوية زهير بن حكومة وزكريا عياد، ولجنة للنظر في الطعون برئاسة عياد الورغمي والمقرر أنور الطوباشي، وعضوية ربيع خليفة ورمضان صالح.

يشار إلى أن الأندية المعتمدة كأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للريشة الطائرة هي الشارع الغربي وسيدي سليم وفشلوم وناصر غريان والهلال طبرق وطرابلس لذوى الاحتياجات الخاصة والترسانة.