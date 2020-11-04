اتحاد الملاكمة يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية

الاتحاد الليبي للملاكمة (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

صدر عن الاتحاد الليبي للملاكمة قرارات بشأن إعادة تشكيل اتحاداته بالمناطق الثلاث الشرقية والوسطى والغربية.

الاتحاد الفرعي بالمنطقة الشرقية برئاسة فرج الرعيض ونائبه عبدالناصر بلعيد والأمين العام فوزي الشريف وأمين الصندوق عبدالسلام طرفاية، وعضوية ناصر الشريف والفائد الصادق وسعيد العماري وهاشم علي وهدى المجبري.

واتحاد المنطقة الوسطى برئاسة مفتاح بادي ونائبه خالد الجطلاوي والأمين العام أسامة جعفر وأمين الصندوق عبدالحكيم زقوط، وعضوية وسام بن غزي وعبدالباسط قريفة وعبدالله رويحة.

واتحاد المنطقة الغربية برئاسة حسين النظيف ونائبه نبيل سالم والأمين العام علي بن مصباح وأمين الصندوق عمر الزليطني، وعضوية وليد بريون ومحمد أحمد صالح ونصرالدين العجيل.