القنطري يناقش مع الألعاب الإلكترونية البرنامج العام للجنة

القنطري يناقش مع الألعاب الإلكترونية البرنامج العام للجنة. (إنترنت)

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، عبدالرحمن التكبالي، رئيس لجنة الألعاب الإلكترونية، وبحضور عبدالله الهوني مدير مكتب التعاون بالهيئة.

وتناول اللقاء عرض رزنامة النشاط العام للجنة وآخر مستجدات إجراءات اللجنة إداريا، كما أكد الرئيس أن الهيئة تعمل وفق منهجية تضمن تحقيق المستهدف من الأنشطة الرياضية البديلة في المنازل، كجزء من الدور الخدمي والمجتمعي الذى تقوم به الهيئة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس أن حزمة الأنشطة التي قامت بها لجنة الألعاب الإلكترونية شملت عددًا من الأنشطة والألعاب الرياضية، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع معدلات اللياقة الصحية الذهنية لدى فئات المجتمع الليبي، مؤكدا دعم ومساندة الهيئة للجنة في الاستحقاقات الدولية القادمة.