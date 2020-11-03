استدعاء التربي وبلعم لصفوف المنتخب الليبي بعد إصابة التاجوري والمنير بـ«كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 04:22 مساء
محمد المنير (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم، الأربعاء المقبل، على متن الخطوط الليبية إلى مصر للدخول في معسكر خارجي مغلق في مدينة القاهرة استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

وأفاد المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، بأن جميع الأمور الإدارية قد تم اتخاذها وأن المشكلة هي في حجوزات الطيران بسبب جائحة «كورونا» وأن أعضاء البعثة خضعوا صباح أمس الإثنين لإجراء مسحة الكشف عن فيروس «كورونا».

وحول إصابة إسماعيل التاجوري ومحمد المنير بفيروس «كورونا» وهل هناك بديل عنهما، قال الترهوني: «المدرب الوطني علي المرجيني عوَّض هذا الغياب باللاعبين عبد الله بلعم وأحمد التربي».

المنتخب الوطني سوف يلتقي، في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في القاهرة بملعب السلام، مع نظيره غينيا الاستوائية، ويلتقي في الجولة الرابعة في الخامس عشر من الشهر ذاته بملعب مالابو بغينيا منتخب غينيا الاستوائية.

مباراتا غينيا الاستوائية يعول عليهما المنتخب الوطني كثيرًا في تحسين سلم الترتيب في المجموعة، التي تضم ليبيا وتونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، حيث يحتل «فرسان المتوسط» الترتيب الثالث في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط بعد أن خاض مباراتين، خسر في الأولى أمام تونس وفاز في الثانية على تنزانيا.

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