بيان مضاد وصراعات داخل المكتب التنفيذي لاتحاد التايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 04:20 مساء
منافسات التايكوندو الليبي (أرشيفية : إنترنت)

تتواصل الخلافات داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو الذي أصدر بيانًا تحصلت «بوابة الوسط» على نسخه منه، حيث جاء البيان ممهورًا بتوقيع الرباعي علي محمد صابر وعبدالوهاب فاتح حسن وعامر أبوجعفر الهري وطارق رجب أبوعرقوب.

وجاء في البيان: «الاجتماع الذي عُـقد بتاريخ 29 أكتوبر الماضي برئاسة نائب الرئيس علي الشويهدي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد عبدالناصر خلفية، يعد مخالفًا للنظام الأساسي للاتحاد الليبي للتايكوندو، وتحديدًا المادة 38، الفقرة الأولى، التي تنص صراحة على تفرد واستئثار رئيس المكتب التنفيذي بالدعوة، وعلى المادة 22 بشأن اشتراطات ومشروعية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية».

وأضاف البيان: «بناء على ما تسبب فيه المذكوران من تشويش للرؤية وضبابية في المشهد الرياضي الخاص والعام، مما أربك سير الجهود اليومية لنا كأعضاء متوافقين في المكتب التنفيذي والممثل في شخص رئيس الاتحاد علي صابر وللمساس بجهوده التضامنية معنا كفريق عمل واحد، وأن قراراتنا لم تكن فردية، بل جماعية وتم ضبطها وتوثيقها».

وأكد الموقعون، على البيان، على ضرورة التمسك بالمسؤولية المشتركة للجميع وعلى تحمل العضوين المخالفين المسؤوليات القانونية والشخصية، فيما بدر منهما وعلى بطلان ما دعيا إليه أخيرًا للتعليلات السابقة الذكر، قائلين: «سنتخذ ضدهم وفقًا للقانون والنظام الأساسي الإجراءات والعقوبات المتبعة والمنصوص عليها بالخصوص».

يشار إلى أن نائب الرئيس علي الشويهدي، وعضو المكتب التنفيذي عبدالناصر خليفه ترأسا في 29 أكتوبر الماضي اجتماعًا للجمعية العمومية أقرت فيه إسقاط رئيس الاتحاد علي صابر من رئاسة الاتحاد الليبي للتايكوندو، وتشكيل لجنة للتحقيق معه في بعض المخالفات الواردة من أعضاء الجمعية العمومية مع استمرار الاتحاد الحالي برئاسة النائب الأول علي الشويهدي لمدة 3 أشهر مقبلة يتم بعدها إجراء انتخابات للمكتب التنفيذي.

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