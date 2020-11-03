ليبيا تشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للألعاب البحرية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 04:01 مساء
الدكتور أحمد حسنين (فيسبوك)

شارك رئيس الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، الدكتور أحمد حسنين، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي عن بُعد عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من مئة عضو من مختلف بلدان العالم.

وقد تم خلال الاجتماع انتخاب رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، حيث تم انتخاب كوانلي لي رئيًسا للاتحاد الدولي على حساب كيم أندرسن بفارق 8 أصوات، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر «فيسبوك».

وقال الدكتور، أحمد حسنين، إن الاجتماع كان فرصة جيدة للتواصل والاتصال بمختلف الشخصيات الفاعلة قاريًّا وعالميًّا في الألعاب البحرية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشارك فيها ليبيا في اجتماعات الاتحاد الدولي.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه المشاركة بشكل إيجابي في انتخابات الاتحاد الأفريقي التي سيكون فيها تمثيل فعال لليبيا والحصول على عضوية المكتب التنفيذي.

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