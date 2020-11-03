الأنصار يتوج بكأس الملك إدريس للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 03:50 مساء
الأنصار يتوج بكأس الملك إدريس للقدم المصغرة (فيسبوك)

أُسدل الستار، أمس الإثنين، بملعب المعهد الصناعي بالبيضاء على بطولة الملك إدريس لكرة القدم المصغرة، التي شهدت تتويج نادي الأنصار بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي السلفيوم بركلات الترجيح (2/0) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2/2).

عقب المباراة جرى حفل التتويج وتسلم فيه فريق الأنصار كأس البطولة ومنحت جائزة أفضل لاعب لونيس امعازي من نادي السلفيوم وجائزة أفضل حارس لسراج ياسين من نادي الأنصار وجائزة هداف البطولة للاعب نادي الأنصار يوسف المصراتي.

يشار إلى أن البطولة أُقيمت تحت إشراف اتحاد المنطقة الأولى لكرة القدم المصغرة وشهدت مشاركة ثمانية فرق.

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