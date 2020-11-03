الجورني والسباعي يستعدان لـ«أفريقة ألعاب القوى»

الجورني والسباعي يستعدان لـ«أفريقة ألعاب القوى» (فيسبوك)

يواصل العداءان، علاء الجورني وأحمد السباعي، تدريباتهما اليومية بمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضة بطرابلس استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا لألعاب القوى التي تستضيفها الجزائر بداية من 24 مايو 2021.

وفي تصريح خاص للعداء علاء الجورني إلى «بوابة الوسط» قال: «الحمد لله نواصل تدريباتنا اليومية المعدة من قبل المدرب الجزائري بشير معيرج، وبإشراف المدرب الوطني أبوبكر التاورغي، على فترتين صباحيه ومسائية بكل عزيمة وإصرار».

وأضاف: «الاتحاد العام وفر كل الإمكانات من تغذية جيدة وفيتامينات وعلاج طبيعي، وكلنا أمل وثقه في اعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا لألعاب القوى بالجزائر 2021».

وأكمل الجورني: «من خلال التجارب، نتائجنا في تحسن والاتحاد العام يجهز لإقامة معسكر خارجي بالجزائر يتواصل حتى موعد البطولة».

يشار إلى أن العداء أحمد السباعي سيشارك في سباق 400 متر، وسيشارك علاء الجورني في سباق 800 متر.

الجورني والسباعي يستعدان لـ«أفريقة ألعاب القوى» (فيسبوك)