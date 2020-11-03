الطبال يستقر مع شبيبة القبائل الجزائري

محمد الطبال (أرشيفية : الإنترنت)

كشف نادي «شبيبة القبائل» الجزائري موعد وصول مهاجمه الليبي محمد الطبال إلى الجزائر تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأول استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، وقال النادي عبر الصفحة الرسمية له على «فيسبوك» إن اللاعب الليبي تواجد في تونس قبل أن يحط الرحال بالجزائر، وسيخضع اللاعب الليبي لدى وصوله إلى الأراضي الجزائرية للحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوعين على الأقل قبل العودة إلى جو التدريبات الجماعية.

وسيستأنف النادي تدريباته استعداداً لانطلاق الموسم الجديد بحضور كافة اللاعبين، وسبق وأكد الطبال أنه في انتظار عودة النشاط الرياضي في البلاد قائلاً: «التحاقي بالفريق كان متأخراً بسبب عدة ظروف، لكن الحمد لله نجحت في التأقلم بسرعة، لم أشعر بأنني غريب ونجحت في الوجود مع الفريق كأساسي، ولعبت نحو خمس مباريات وسجلت هدفاً، وعقدي مع شبيبة القبائل ممتد لثلاثة أعوام، لذا أشعر براحة كبيرة جداً هنا، وكل الأمور بما فيها المالية تسير بشكل ممتاز» ويعد الطبال (27 عاماً) من المحترفين المميزين، حيث انتظم مهاجم «الاتحاد» السابق والمنتخب الوطني في تدريباته منذ انضمامه، وواصل الانتظام حتى بعد أزمة جائحة «كورونا».