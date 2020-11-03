الدوري الليبي الممتاز يبحث العودة الرسمية قبل نهاية 2020

الأهلي بنغازي أمام الأنوار في الدوري الليبي (المركز الإعلامي)

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم اتجاهات مختلفة لإعادة مسابقة الدوري الليبي الممتاز قبل نهاية العام الجاري، حيث أصبح انطلاق الموسم الجديد على المحك، شرط استقرار الوضع الصحي من أجل سلامة الجميع، لذا وضع اتحاد الكرة صيغة تنظيم المسابقة للأندية المشاركة، بعد اعتمادها رسمياً من قبل لجنة المسابقات، ويتوقف شكل المنافسات إما بإقامة الدوري بنظام المجموعتين أو أربع مجموعات لصعوبة الحركة والتنقل، على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى المربع الذهبي لتحديد هوية بطل الموسم.

يأتي هذا بعد أن أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أحمد أحمد تأجيل إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان»، التي كان من المقرر لها أن تقام في يناير 2021، لتقام في يناير 2022، حيث ينافس «فرسان المتوسط»، ضمن المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لـ«كان 2021»، وتضم بجانب ليبيا منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، وتحديد موعد جديد لبطولة أمم أفريقيا للمحليين «الشان» التي تأهل لها «فرسان المتوسط» أيضاً، إلى جانب تحديد مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعد انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي عبر تقنية الفيديو لحسم عدد من الأمور، أبرزها مصير بطولات الأندية والمنتخبات، الأمر الذي سيمنح الاتحادات الأهلية فرصة قوية لاستعادة وممارسة نشاطاتها المعطلة، بعد توقف طويل ضرب دول العالم بسبب جائحة «كورونا».

الاتحاد الليبي تحرك بشأن نيته ورغبته في إقامة وانطلاق الموسم الكروي الجديد، ومن ثم الخروج من أزمة تهديد الاتحاد الأفريقي «كاف» باستبعاد الأندية الليبية من بطولات أفريقيا الموسم المقبل لتجاوز المدة المسموح بها لغياب المسابقات المحلية، لذا جاءت المساعي لوضع حد لحالة الركود الذي ساد المشهد طوال الفترة الماضية لتتحرك المياه الراكدة وتنتعش الأجواء ويعود الحديث عن الصيغة والكيفية المناسبة التي ستكون عليها النسخة الكروية في الموسم الجديد، حيث لاقت هذه الرغبة وقوبلت بشيء من الارتياح من الوسط الرياضي في ليبيا، خاصة بعد حالة الهدوء والانفراجة التي حدثت مؤخراً، ومن بينها توقف الحرب والتعايش مع جائحة كورونا في العالم وانطلاق واستئناف أغلب البطولات العربية والأوروبية التي كانت متوقفة بصورة موقتة.

كل هذا حفز وشجع الجميع على العودة إلى الملاعب وأجوائها التنافسية، ويكاد يكون هناك شبه إجماع على العودة لإقامة الدوري بنظام المجموعتين أو الأربع لصعوبة الحركة والتنقل على أن يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى المربع الذهبي لتحديد هوية بطل الموسم، وينتظر أن يكشف الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الفترة القريبة المقبلة تفاصيل وخارطة طريق رحلة العودة لاستئناف النشاط الكروي.

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الدوري الليبي لكرة القدم العريق الذي انطلقت طبعته ونسخته الكروية الأولى قبل أكثر من نصف قرن وتحديداً في الموسم الرياضي 63 - 64 لم يعرف الاستقرار ولم يهدأ له بال ولا حال طوال تاريخه ورحلته الطويلة الشاقة، فعرف تقلبات وعثرات عديدة، كما شهد مواسم مثيرة وفترات ذهبية زاهية وأخرى عجاف، توقف خلالها الموسم الكروي وتعثر عدة مرات وتوقف عند منتصف المشوار وتعرض للتوقف والإلغاء في منتصف الطريق كان آخرها الموسم الماضي الذي توقف على مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.