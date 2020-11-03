جمال منصور: «رياضة بلا فساد» تقف أمام أي اتحاد ضد الاختراقات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 12:38 صباحا
رئيس اللجنة التحضيرية لحراك رياضة بلا فساد جمال منصور. (إنترنت)

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لحراك رياضة بلا فساد، جمال منصور، أن الحراك شهد انضمام أعضاء جدد ومكونات أخرى.

وأوضح في تصريح لـ"بوابة الوسط" أنه سيتم عقد اجتماع جديد وسيواصل اجتماعاته بعد إصداره بيان جديد يؤكد فيه رغبة عدة مكونات رياضية في إحداث تغيير رياضي.

وأضاف أنه سيتم الوقوف ضد كل الاختراقات التي تحصل من أي اتحاد رياضي والتواصل مع كل القيادات الرياضية ووضعها في الصورة حول الاختراقات التي تحصل بالرياضة الليبية ومعرفة رأيها داعيا الإعلام الرياضي على التركيز على القضايا في كل الاتحادات وليس لعبة كرة القدم.

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