بالصور.. افتتاح صالة الجودو بشكلها الجديد

افتتاح صالة الجودو بشكلها الجديد. (بوابة الوسط)

افتتحت مساء اليوم بالمدينة الرياضية بطرابلس قاعة المنتخبات الوطنية للجودو بحضور العديد من الشخصيات، من بينهم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، ورئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، ورئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال الليبي خالد امهلل، وعدد من رؤساء الاتحادات والعديد من الشخصيات الرياضية.

حفل الافتتاح ألقيت فيه العديد من الكلمات من جانب الدكتور بشير القنطري والدكتور جمال الزروق والمهندس خالد امهلل رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس الاتحاد العام للجودو المهندس سليمان الطبال، وجاءت الكلمات إشادة بهذا الصرح الرياضي والحلة الجديدة التي أصبحت عليها الصالة، والتي استمرت صيانتها وإدخال عليها التحسينات منذ سنة وأربعة أشهر.

بعد ذلك قام الحاضرون بزيارة إلى مرافق الصالة وعرض مرئي لخطوات بناء الصالة وعروض فنية لرياضيي الجودو والهيدو وناشئي الكارتيه.

وتحتوي الصالة المجمعة على صالة إعاشة ومبيت داخلي وحمام ساونا وصالة طعام ودورات مياه وصالة تدريب صغيرة وصالة تدريب رئيسة كبيرة.

ويعد الاتحاد الليبي برئاسة المهندس سليمان الطبال من الاتحادات الناجحة في البني التحتية، وكذلك في برامج التدريبات والمشاركات الدولية.