وسام العريفي: على الاتحادات والأندية البحث عن موارد مالية بعيدا عن دعم الحكومة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 07:39 مساء
وسام العريفي. (إنترنت)

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للجودو السابق، وسام العريفي، أنه يستغرب من شكاوى البعض من الشخصيات الرياضية في المؤسسات والاتحادات والأندية الرياضية من عدم وجود الدعم الحكومي وعديد المشاكل التي تواجههم، ومع ذلك يستمر البعض في هذه المؤسسات.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الدعم المالي الحكومي، وعلى مراحل لم يتوقف ولا مبرر لهذه الشكاوى، وعلى الاتحادات والأندية أن تبحث عن موارد مالية ورعاية ولا تنتظر فقط دعم الحكومة.

وأضاف أن الجمعيات العمومية لابد أن تكون أقوى من مجالس الإدارات وتحاسب كل من يخترق اللوائح في أي اتحاد أو نادٍ.

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