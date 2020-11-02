فتح باب التسجيل في البطولة المؤهلة لعالمية شطرنج الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 06:33 مساء
لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

فتح الاتحاد الليبي للشطرنج باب التسجيل للراغبين في الاشتراك في البطولة التي ينظمها عبر الإنترنت للفئات العمرية الخمس تحت 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 والمؤهله لبطولة العالم للشباب.

وستجري البطولة بنظام رابد، وزمن الجولة 10 دقائق + 3 ثواني لكل نقلة، ومن شروط المشاركة أن يتعهد المشارك بعدم استخدام وسائل مساعدة، وفي حال تم استخدامها يمنع من أي مشاركة ويتم التشهير به.

في حالة تأهل المشارك لتمثيل ليبيا عليه الالتزام بالمشاركة إلا في حالة ظروف خارجة عن الإرادة، والتسجيل سيكون متواصلا حتى الجمعة المقبل السادس من نوفمبر الجاري، والتسجيل على الرابط التالي: https://bit.ly/3mIHWci.

يشار إلى أن أبطال الفئات من الجنسين ستتاح لهم المشاركة وتمثيل ليبيا في هذا المحفل العالمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
التعداد السكاني في الصين: 7 ملايين عامل يشاركون في الإحصاء
اقتصاد
كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»