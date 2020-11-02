فتح باب التسجيل في البطولة المؤهلة لعالمية شطرنج الشباب

لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

فتح الاتحاد الليبي للشطرنج باب التسجيل للراغبين في الاشتراك في البطولة التي ينظمها عبر الإنترنت للفئات العمرية الخمس تحت 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 والمؤهله لبطولة العالم للشباب.

وستجري البطولة بنظام رابد، وزمن الجولة 10 دقائق + 3 ثواني لكل نقلة، ومن شروط المشاركة أن يتعهد المشارك بعدم استخدام وسائل مساعدة، وفي حال تم استخدامها يمنع من أي مشاركة ويتم التشهير به.

في حالة تأهل المشارك لتمثيل ليبيا عليه الالتزام بالمشاركة إلا في حالة ظروف خارجة عن الإرادة، والتسجيل سيكون متواصلا حتى الجمعة المقبل السادس من نوفمبر الجاري، والتسجيل على الرابط التالي: https://bit.ly/3mIHWci.

يشار إلى أن أبطال الفئات من الجنسين ستتاح لهم المشاركة وتمثيل ليبيا في هذا المحفل العالمي.