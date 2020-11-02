الاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن يعقد اجتماعه التحضيري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 04:58 مساء
الاجتماع التحضيري الثالث لاتحاد السباحة (خاص بوابة الوسط)

عقد الاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن اجتماعه التحضيري الثالث بالنادي البحري، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تهم اللعبة، لعل أبرزها تجديد الثقة في الاتحاد الفرعي بزليتن لما يقدمه للعبة من جهود والنهوض بها، أيضا شهد الاجتماع اختيار لجنة للبطولات والمسابقات وتكليف لجنة للحكام والمدربين.

وكان آخر نشاط للاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن قبل جائحة «كورونا» عندما اختتمت بالمصيف البلدي بزليتن، بطولة المياه المفتوحة لجميع الفئات بمشاركة أكثر من 40 سباحًا مثلوا أندية الأحرار وماجر والنادي البحري والشاطئ والحركة البحرية للكشافة والنصر.

وشهدت البطولة التي أشرف عليها الاتحاد الفرعي بزليتن حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية تقدمهم الدكتور نوري الخبولي، رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، مصطفى طفح رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن، نبيلة التاجوري، عضوة الاتحاد، وأعضاء الاتحاد الفرعي بزليتن وعدد من الشخصيات الرياضية بالمدينة.

وحضر البطولة، التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الفرعي بزليتن، عدد كبير من الشخصيات الرياضية تقدمهم نائب رئيس الاتحاد الليبي الدكتور نوري الخبولي، ورئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن، ومصطفى طفح، وعضوة الاتحاد نبيلة التاجوري وأعضاء الاتحاد الفرعي بزليتن.

الاجتماع التحضيري الثالث لاتحاد السباحة (خاص بوابة الوسط)
الاجتماع التحضيري الثالث لاتحاد السباحة (خاص بوابة الوسط)
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