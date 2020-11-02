أكرم الهمالي مديرا فنيا لأساريا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 04:26 مساء
أكرم الهمالي (أرشيفية : الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي أساريا الزاوية رسميا مع المدرب الوطني أكرم الهمالي كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويعد الهمالي من المدربين الشباب الذي سبق له أن درب العديد من الفرق المحلية وعمل مدربا مساعدا للمنتخب الوطني في عهد التونسي فوزي البنزرتي، كما درب أندية الشط وأبوسليم ورفيق ومساعدا لمدرب فريق الاتحاد.

كما عمل الهمالي مؤخرا في أكاديمية فرسان المتوسط لكرة القدم بعد أن وضعت فيه الثقة كمدير فني لفئة الأشبال والأواسط فرع الأكاديمية بطرابلس.

وجاءت الخطوة بعد مشاورات أجراها مدير عام الأكاديمية فرج القبائلي مع الهمالي، حيث أبدى الأخير إعجابه بالأكاديمية وبما تقوم به من أجل النهوض بالكرة الليبية، لما يمتلكه الهمالي من الخبرة والكفاءة التي تؤهله لاستخراج جيل كروي يكون إضافة لمنتخب ليبيا للشباب، كما تم توفير ملاعب كبيرة قانونية ومعدات وملابس وتجهيزات على أعلى مستوى.

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