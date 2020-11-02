قائمة واحدة نهائية مرشحة لاتحاد الترايثلون الليبي

علي زايد (فيسبوك)

أعلنت اللجنة المشرفة على الآلية الانتخابية للاتحاد الليبي للترايثلون القائمة النهائية المرشحة، وهي القائمة الوحيدة برئاسة علي زايد.

هذا وسيعقد الاجتماع الانتخابي لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي غدا الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر ميدان أبوستة للفروسية.

سبق وكشفت صفحة اللجنة الأولمبية عبر «فيسبوك» أن القائمة الوحيدة التي تقدمت لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للترايثلون، والتي ستجرى انتخاباتها في الثالث من نوفمبر المقبل شملت في الرئاسة علي المبروك زايد.

يأتي بجانب زايد نائبه حسين بن مولاهم والأمين العام أحمد حسونة وأمين الصندوق يوسف الجبالي، وعضوية كل من مودة محمد عبداللطيف وخالد أحمد بشر وهاني محمد وموسى جرافة ومصطفى البدري.