قائمة واحدة نهائية مرشحة لاتحاد الترايثلون الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 04:24 مساء
علي زايد (فيسبوك)

أعلنت اللجنة المشرفة على الآلية الانتخابية للاتحاد الليبي للترايثلون القائمة النهائية المرشحة، وهي القائمة الوحيدة برئاسة علي زايد.

هذا وسيعقد الاجتماع الانتخابي لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي غدا الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر ميدان أبوستة للفروسية.

سبق وكشفت صفحة اللجنة الأولمبية عبر «فيسبوك» أن القائمة الوحيدة التي تقدمت لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للترايثلون، والتي ستجرى انتخاباتها في الثالث من نوفمبر المقبل شملت في الرئاسة علي المبروك زايد.

يأتي بجانب زايد نائبه حسين بن مولاهم والأمين العام أحمد حسونة وأمين الصندوق يوسف الجبالي، وعضوية كل من مودة محمد عبداللطيف وخالد أحمد بشر وهاني محمد وموسى جرافة ومصطفى البدري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
التعداد السكاني في الصين: 7 ملايين عامل يشاركون في الإحصاء
اقتصاد
كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»