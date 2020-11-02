57 راميا في بطولة الوحدة للرماية بالخرطوش

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 03:53 مساء
جانب من منافسات سابقة في الخرطوش (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن عدد الرماة المشاركين في بطولة الوحدة للرماية بالخرطوش التي ستقام السبت المقبل، السابع من نوفمبر الجاري، بغابة الكشافة بمدينة الزنتان وصل إلى 57 رامياً.

الرماة يمثلون أندية الوحدة والنصر بالزنتان والرماية بنغازي وزوارة للرماية والمستقبل بالجميل والواحة سيناون والأولمبي الزاوية والنصر زليتن والشرطة والانتفاضة بالمطرد واليرموك جنزور والبلاغ بالرجبان وأساريا بالزاوية ونادي مزدة وحطين، ومن طبرق ناديي الرماية والصقور، ومن الخمس أندية الخمس والأخوة والاتحاد والمشعل.

يشار إلى أن البطولة ستقام وفق الشروط المعمول بها دوليًّا باستعمال 15 ماكينة وسيتولى إدارتها تحكيميًّا الحكام عبدالرزاق القانقا وحامد القيلوشي ومحمد عبدو وعبدالسلام خيري ونصرالدين الشاوش وعلي معتوق، وسيتم تتويج أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى.

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